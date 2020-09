Maffashion i Sebastian Fabijański spodziewają się swojego pierwszego dziecka. O ciąży blogerki w mediach spekulowano już od kilku miesięcy, jednak sama zainteresowana konsekwentnie milczała na temat swojego stanu. Nie odnosiła się do plotek i nie odpowiadała na oscylujące wokół tego tematu pytania. Wszystko zmieniło się kilkanaście dni temu, gdy na jej Instagramie pojawiło się jej nagie zdjęcie z pokaźnych rozmiarów już brzuchem, co było oficjalnym potwierdzeniem ciążowych rewelacji. Teraz Maffashion już nieco bardziej otworzyła się na temat swojej ciąży. Zdradza coraz więcej szczegółów i dzieli się z fanami przygotowaniami. Tak było i tym razem, gdy pochwaliła się zdjęciem wyprawki.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Maffashion po raz pierwszy szczerze o ciąży. Wytłumaczyła, dlaczego ukrywała, że spodziewa się dziecka. Zdradziła też, ile przytyła

Maffashion szykuje wyprawkę dla dziecka

Mimo że Maffashion spokojnie mogłaby zarobić na swojej ciąży grube pieniądze, to wszystko wskazuje na to, że jednak z tego zrezygnowała. Owszem, na jej Instagramie temat ciąży pojawia się coraz częściej, jednak trudno na nim znaleźć jakiekolwiek posty sponsorowane dotyczące gadżetów dla dziecka czy ubranek. Blogerka od czasu do czasu zdradza obserwatorom, jak idą jej przygotowania. Jak sama przyznaje, z niczym jej się nie śpieszy.

Jeszcze nie [przygotowuję pokoju - przyp. red.], ale pierwsze rzeczy w domu się pojawiają np. misie od znajomych - zdradziła w rozmowie z Plotkiem blogerka.

Podpytaliśmy ją jeszcze, czy może planuje zatrudnić jakiegoś fachowca do przygotowania pokoju dla dziecka, jednak sama zainteresowana jeszcze nawet o tym nie myślała.

Nie mam zielonego pojęcia. Nie śpieszy mi się jeszcze - dodała.

Mimo to zdążyła już zakupić co poniektóre rzeczy jak np. materac, którym pochwaliła się na jednym z InstaStories. Tuż obok niego możemy zobaczyć maskotki, jakie Maff dostała od znajomych. Zobaczcie zresztą sami.

Maffashion instagram.com@maffashion_official

Poród Maffashion zbliża się coraz większymi krokami. My przyszłej mamie życzymy jak najwięcej zdrowia i szczęścia w tym bardzo ważnym dla niej czasie. Trzymamy kciuki!

ZOBACZ TEŻ: Maffashion i Fabijański tulą się na czarno-białym zdjęciu. Internauci patrzą na dłoń aktora