Jessica Alba stroni od celebryckiego życia i eksponowania nagości w przemyśle filmowym oraz mediach. Pomimo tego uważana jest za jedną z najbardziej atrakcyjnych osobowości światowego show-biznesu. Gwiazda od kilku lat nie zajmuje się tylko i wyłącznie rozwojem kariery aktorskiej, ale również promowaniem własnej marki kosmetyków ekologicznych Honest Company. W związku z reklamą oferowanych przez firmę produktów Alba założyła konto na YouTubie, by wstawiać tam makijażowe tutoriale. Ostatnio podjęła wyzwanie, by wykonać letni make-up w pięć minut. Przy okazji pokazała się w naturalnej wersji. Widzicie jakąś różnicę pomiędzy jej wyglądem, gdy bryluje na salonach lub spędza czas w domowym zaciszu?

Jessica Alba w wersji no make-up

Jessica Alba postanowiła zaprezentować swoje umiejętności wizażystki, podejmując wyzwanie na YouTubie. Gwiazda próbowała za pomocą kosmetyków z własnej marki stworzyć letni makijaż w pięć minut. Na początku nałożyła na twarz krem filtrujący, który miał chronić skórę przed promieniami UV, później gąbeczką wklepała pokład i korektor pod oczy w kamieniu. W tutorialu nie zabrakło etapu konturowania twarzy różem do policzków. Jessica użyła również zalotki, tuszu do rzęs i nawilżającego balsamu do ust. Całość wyszła pięknie, jednak aktorka nie zmieściła się z wykonaniem zadania w planowanym czasie.

Największą uwagę na opublikowanym filmiku zwraca kadr, na którym Alba pokazuje się w wersji no make-up. Czy widzicie jakąkolwiek różnicę pomiędzy tym, jak wygląda "w" i "bez" makijażu? My nie!

Jessica Alba (po lewej w makijażu, po prawej bez makijażu) Screen Youtube Jessica Alba

Trzeba przyznać, że gwiazda wygląda bardzo korzystnie zarówno na czerwonym dywanie, jak i w domowym zaciszu. Równie pięknie w naturalnej wersji prezentuje się Marina!