Doda jest bez wątpienia jedną z największych gwiazd w Polsce. Mimo fali krytyki, jaka na nią spada od samego początku kariery, ta wciąż utrzymuje się w pierwszej lidze rodzimego show-biznesu. Ludzie wciąż interesują się niemalże każdym aspektem życia artystki, do czego sama zainteresowana po tylu latach zdążyła już przywyknąć. Co więcej, nie ma problemu z opowiadaniem o nich. Tym razem na tapetę powrócił temat posiadania dziecka. W tej sprawie w przypadku Rabczewskiej nic się nie zmieniło, co idealnie wytłumaczyła jednej z obserwatorek.

Doda dosadnie o posiadaniu dzieci

Doda była w kilku poważnych związkach, jednak z żadnym z mężczyzn nie zdecydowała się na potomka. Mimo że od ponad dwóch lat jest szczęśliwą małżonką, wciąż nie zmienia swojego zdania. Wydawałoby się, że mówiła o tym już wiele razy, jednak mimo to jedna z obserwatorek pokusiła się ponownie podpytać ją o macierzyńskie plany.

Szkoda (że nie planuje dzieci - przyp.red). Pewnie byłyby to piękne dzieci.

Na odpowiedź artystki nie trzeba było długo czekać.

Dzieci to nie torebki, że mają być piękne. Przede wszystkim mają być chciane i wyczekane - skwitowała Rabczewska.

W wielu kwestiach można nie zgadzać się z Dodą, jednak w tym przypadku trzeba przyznać jej rację.

