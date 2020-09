Katarzyna Cichopek dała się poznać widzom jeszcze jako nastolatka, gdy zadebiutowała w pierwszych odcinkach serialu "M jak miłość", które mogliśmy oglądać dokładnie 20 lat temu. Aktorka występuje w telenoweli do dziś, co równie chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Tym razem pochwaliła się zdjęciem z serialowym mężem, w którego od wielu lat wciela się Marcin Mroczek. Fotkę pary z telenoweli zabawnie skomentował mąż aktorki - Marcin Hakiel.

Katarzyna Cichopek i Marcin Mroczek na planie "M jak miłość"

Katarzyna Cichopek w życiu prywatnym, jak i w serialu, jest stała w uczuciach. Od ponad 12 lat jest w związku małżeńskim z Marcinem Hakielem, którego to poznała na planie programu "Taniec z Gwiazdami". Aktorka równie długo tworzy ekranowy duet z Marcinem Mroczkiem. Na Instagramie Kasi Cichopek pojawiło się nowe zdjęcie z planu serialu. Na fotce przytuleni aktorzy pozują do selfie, co nie umknęło czujnemu Marcinowi Hakielowi.

Pozdrawiamy z planu. Państwo Zduńscy - czytamy w opisie zdjęcia.

Co ciekawe, Marcin Hakiel pokusił się o zabawny komentarz pod zdjęciem małżonki.

Apeluję o zachowanie dystansu - zażartował tancerz.

Wtrącenie męża bardzo rozbawiło aktorkę. Was też?

