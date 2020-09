Magda Mołek oficjalnie odeszła z TVN-u. "Minęło 16 lat i właśnie nasze drogi się rozeszły"

Magda Mołek na początku sierpnia dowiedziała się, że prowadzony przez nią program znika z anteny TVN-u. Co ciekawe, dziennikarka nie została o tym wcześniej poinformowana przez przełożonych, a wiadomość o utracie pracy przeczytała... w mediach. Prezenterka wówczas twierdziła, że już od jakiegoś czasu buduje swoją niezależność zawodową i była przygotowana na takiego typu scenariusz. Przedstawiciele stacji odnieśli się do całej sytuacji, sugerując, że nadal chcieliby współpracować z Magdą i przewidując zaangażowanie jej do innych projektów. Okazuje się jednak, że przygoda Mołek z TVN-em dobiegła końca. Gwiazda pożegnała się z pracodawcami, publikując obszerny wpis na Instagramie.

Magda Mołek żegna się z TVN-em

Powolne rozstanie ze stacją zapoczątkowała rezygnacja Magdy z prowadzenia "Dzień Dobry TVN". Po odejściu ze śniadaniówki przyszedł czas na zdjęcie z anteny TVN Style autorskiego programu Mołek "W roli głównej", w którym od 2007 roku nieprzerwanie przeprowadzała wywiady ze znanymi z show-biznesu postaciami. Pomimo zapowiedzi, że dziennikarka pojawi się w innych projektach stacji, dowiadujemy się, że współpraca obu stron jednak kończy się na dobre. Gwiazda poinformowała o tym swoich fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

We wrześniu 2004 roku zaczęłam pracować w TVN. Minęło 16 lat i właśnie nasze drogi się rozeszły. Dziękuję wszystkim, których tam spotkałam i od których mogłam się uczyć. Dziękuję widzom za życzliwość i wspólne radości. Dziennikarką będę zawsze, bo to bardziej charakter niż zawód i teraz czuję, że idę swoją drogą - czytamy w poście Mołek.

Magda jednocześnie zaprosiła internautów na swój kanał YouTube. To właśnie na tworzeniu podcastów o kobiecej seksualności, których można posłuchać na platformie, dziennikarka skupia się od jakiegoś czasu.