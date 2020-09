Kevin Dobson nie żyje. Aktor z serialu "Kojak" miał 77 lat

Kevin Dobson zmarł w niedzielę, 6 września, a informacja o jego śmierci w poniedziałek pojawiła się w sieci. Mężczyzna miał 77 lat i zmarł na zawał serca. Największą sławę przyniosły mu role w amerykańskich produkcjach w latach siedemdziesiątych.

Kevin Dobson - Bobby z "Kojaka"

Aktor urodził się 18 marca 1943 w Nowym Jorku. Kevin Dobson przed rozpoczęciem kariery pracował jako trener, pracownik transportu kolejowego i dyrygent, a następnie przez kilka lat jako kelner. Zadebiutował na ekranie w wieku 25 lat, z kolei pięć lat później otrzymał rolę w "Kojaku". Nie było to jednak proste - na początku dwukrotnie nie udało mu się jej dostać. Dobson powiedział sobie jednak, że jako były członek armii nie przepuści okazji, by zagrać w kryminale.

Byłem żandarmem w armii, więc wiedziałem, jak trzymać broń i rzucić kimś o ścianę - powiedział Kevin prawie 50 lat temu.

Dopiero na trzecim przesłuchaniu udało mu się zdobyć długo oczekiwaną rolę Bobby'ego Crockera w znanym detektywistycznym serialu "Kojak". To ona wpłynęła na dynamiczny rozwój jego kariery. Od czasu pierwszej roli był aktywny zawodowo aż do 74 roku życia. Ostatnią, epizodyczną rolę zagrał w 2017 roku w serialu "12 do północy".

Sławę przyniosły mu także występy w "Tylko jedno życie”, "The Doctors” i "The Mod Squad”.

W 1979 roku otrzymał główną rolę w serialu "Knots Landing". Występował również gościnnie w znanych w Polsce serialach: "Zdarzyło się jutro", "Nash Bridges", "Moda na sukces" oraz "Dowody zbrodni".

Dobson zmarł w niedzielę, 6 września. Do końca życia był związany z żoną Susan, z którą był w związku od 52 lat. Para miała trójkę dzieci: córkę Mariah i dwóch synów: Patricka i Seana.

