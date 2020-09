Kim jest Kinga Kwiecień? Zaliczyła wpadkę na żywo w Opolu, rozmawiała z "projektantem" Christianem Paulem

W niedzielę odbył się 57. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Na scenie mogliśmy podziwiać wiele gwiazd, takich jak Beata Kozidrak, Maryla Rodowicz czy Justyna Steczkowska. Nie zabrakło także młodych debiutantów. Jednak to nie o nich teraz najwięcej się mówi. "Gwiazdą" została reporterka Kinga Kwiecień. Zapewne produkcja liczyła na to, że cały festiwal obejdzie się bez wpadki, ale i to się nie udało. Kinga Kwiecień, przedstawiając zwyciężczynię konkursu, zapomniała jej nazwiska. Skończyło się dukaniem, z którego obecnie śmieje się cały internet. Nic dziwnego, że widzowie zastanawiają się teraz kim jest "gwiazda Telewizji Polskiej".

Kim jest Kinga Kwiecień?

Kinga Kwiecień skończyła prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Mimo to postawiła na dziennikarską ścieżkę kariery i swoją pracę zaczęła od portalu Wirtualna Polska. W 2017 roku pracowała dla stacji Polsat i Polskiego Radia. Jednak współpraca w Polsacie szybko się zakończyła, bo jeszcze w tym samym roku zasiliła zespół Telewizji Polskiej. To ona odpowiadała za materiały do programu "Dzień Dobry Polsko", prowadziła też autorskie wywiady z osobami związanymi ze sportem.

Wpadka podczas Festiwalu w Opolu nie była jej jedyną. To właśnie Kinga Kwiecień zrobiła dla TVP materiał o projektancie Christianie Paulu, który oceniał stylizację pierwszej damy, Agaty Dudy. Kreatora mody do tej pory nikt nie znał, a w sieci nie można było znaleźć o nim żadnych informacji. Internauci szybko zaczęli więc podejrzewać, że ktoś taki w ogóle nie istnieje. Dzień po emisji materiału w TVP na Instagramie oraz YouTubie pojawiły się już oficjalne konta projektanta, które nie rozwiały jednak wątpliwości użytkowników. Do dziś uważa się, że Christian Paul jest zmyślony, choć niedawno - po ponad miesiącu przerwy - opublikował "nową" kolekcję, która składa się z jednej sukienki.

