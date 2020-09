Alicja Boratyn zdobyła popularność w 2005 roku, kiedy to razem z Tolą Szlagowską założyła zespół Blog 27. Mimo że dziewczyny nie zrobiły spektakularnej kariery, to przez jakiś czas było o nich głośno. Obecnie Ala śpiewa w duecie z Jakubem Sikorą, tworząc grupę Ala|Zastary. Ala i Kuba tworzą jednak parę nie tylko na scenie, ale i w życiu prywatnym. Wszystko wskazuje również na to, że właśnie wzięli ślub.

Alicja Boratyn już po ślubie?

Wokalistka i jej ukochany wrzucili na Instagram kilka selfies w ślubnych stylizacjach. Zdjęcia nie pochodzą jednak z żadnej profesjonalnej sesji, zostały za to zrobione w samochodzie. Pod fotografią Alicja napisała:

Zamiast kwiatów poprosimy $$$. #lol

Oczywiście pod zdjęciami nie zabrakło komplementów od fanów i znajomych, a także lawiny gratulacji. Uwagę zwracają jednak dwa komentarze, które mogą świadczyć o tym, że do ślubu wcale nie doszło, a stylizacje są elementem teledysku!

Myślałam, że jesteście na planie nowego teledysku! Najlepszego kochani.

Nowy teledysk?!

Na ten komentarz Alicja Boratyn odpowiedziała bardzo wymownie, dodając jedynie "milczącą" emotkę, jakby nie chciała ujawniać tajemnicy. Sami zobaczcie:

Bez względu jednak na to, czy Alicja i Jakub jedynie nagrywali nowy teledysk, czy może faktycznie stanęli na ślubnym kobiercu, my przyłączamy się do gratulacji!

