Z wiadomych przyczyn wiele imprez w tym roku zostało odwołanych. Losy Festiwalu Filmowego w Wenecji również nie były pewne do ostatniej chwili, jednak w nowym reżimie sanitarnym udało się zorganizować to święto kina. Do Włoch zawitały największe gwiazdy, w tym Cate Blanchett, która jest przewodniczącą jury w konkursie głównym. Co ciekawe, Weronika Rosati zamieściła zdjęcie, na którym ta ją oklaskuje.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Najseksowniejsze stylizacje z Festiwalu Filmowego w Wenecji. Georgina Rodriguez miała konkurencję. Te gwiazdy zachwyciły

Weronika Rosati z Cate Blanchett na jednym ujęciu

We Włoszech właśnie trwa Festiwali Filmowy w Wenecji. W tegorocznym konkursie o statuetkę Złotego lwa walczy 18 filmów z całego świata. W tym zestawieniu znalazła się również rodzima produkcja: "Śniegu już nigdy nie będzie", w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta.

W poniedziałkowy wieczór, oprócz reżyserki, na czerwonym dywanie brylowały również aktorki z filmu, czyli Maja Ostaszewska i Weronika Rosati. Ta druga postawiła na długą, białą tiulową suknię. Aktorka wyglądała rewelacyjnie i chętnie chwaliła się zdjęciami z tego wieczoru w swoich mediach społecznościowych. Na jej profilu mogliśmy również zobaczyć fotkę, na której przewodnicząca konkursu - Cate Blanchett wraz ze zebraną publicznością oklaskuje naszą polską aktorkę. Zobaczcie zresztą sami.

Weronika Rosai instagram.com@weronikarosati

Festiwal Filmowy w Wenecji zakończy się w sobotę 12 września. Dopiero wtedy dowiemy się, czy "Śniegu już nigdy nie będzie" otrzyma nagrodę. Trzymamy kciuki!

ZOBACZ: Polacy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Ostaszewska postawiła na odważny komplet. Rosati zachowawczo ale pięknie