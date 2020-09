Dorota Gardias nie tylko jest jedną z najpopularniejszych pogodynek w kraju, ale od paru lat spełnia się w roli mamy. Dziennikarka wychowuje córkę Hanię, która zdecydowanie jest jej oczkiem w głowie. W porównaniu do większości celebrytek pogodynka zdecydowanie rzadziej pokazuje życie prywatne. Jednak z powodu siódmych urodzin córki zrobiła wyjątek. Hania urodziła się dokładnie 7 września 2013 roku.

Dorota Gardias świętuje urodziny córeczki

Zdjęć z Hanią znajdziemy na profilu Doroty Gardias sporo. Prezenterka pogody na Instagramie często uwiecznia momenty ze wspólnie spędzonych chwil, podróży, nauki gry na skrzypcach czy łapaniu much na pięknym ukwieconym tarasie. Natomiast w ten ważny dzień zdecydowała się pokazać archiwalne zdjęcia córki. Na każdym z nich Dorota czule przytula Hanię.

7.09.2013, 8:40 urodziła się Hania i urodziła się mama Dorota i wszystko się zmieniło. Nabrało sensu. To najważniejszy dzień w moim życiu - bez wątpienia. Już Cię tak nie utulę, jak na zdjęciu... Teraz tule Cię jeszcze mocniej i mocniej, a Ty mówisz. ”mama ogarnij się”. Wszystkiego, co najlepsze córeczko z okazji 7 urodzin... Kocham Cię najbardziej na świecie!!!

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy i życzeń od internautów. Wszyscy składają życzenia córeczce Gardias.

Dla Hani dużo zdrówka. Niech nadal będzie dla mamy wszystkim najsłodszym na ziemi.

A Pani to nic się nie zmieniła, wiecznie młoda! - komentują fani.

My także dołączamy się do miłych słów i życzymy wszystkiego co najlepsze!