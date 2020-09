Rodzice Nicole Poturalski komentują jej związek z Bradem Pittem. Co myślą o nowym partnerze córki?

Od momentu, w którym świat dowiedział się o jednym z największych rozstań ostatnich lat, media doszukują się coraz to nowszych newsów dotyczących prywatnej sfery Brada Pitta i Angeliny Jolie. Niewiele wiadomo na temat miłosnych rewolucji w życiu aktorki, z kolei w przypadku jej ex-męża niemal co kilka tygodni pojawiają się plotki dotyczące romansów z kolejnymi dziewczynami - najpierw z aktorką Alią Shawkat, później także z Neri Oxman. Doszły do tego także pogłoski o powrocie do byłej żony - Jennifer Aniston, którą mężczyzna zostawił dla Angeliny. Teraz na celowników pojawiła się nowa partnerka Brada.

Rodzice Nicole Poturalski komentują związek z Bradem Pittem

Po raz pierwszy para była widziana na francuskim lotnisku Charlesa de Gaulle’a. Brad Pitt wchodził do prywatnego odrzutowca, a zaraz za nim szła długonoga kobieta, którą okazała się modelka polskiego pochodzenia. Od tego czasu głośno jest na temat związku pary. Rodzice Nicole Poturalski - Agnieszka i Janusz - są Polakami, z kolei dziewczyna urodziła się w Niemczech i mieszka w Berlinie, jednak świetnie mówi po polsku i często odwiedza pobliskie tereny.

"Dobry Tydzień" dotarł do rodziców Nicole i poprosił ich o komentarz na temat nowego partnera córki.

Mama Nicole była jednak powściągliwa w wyrażaniu opinii i zdementowała rewelacje pojawiające się w mediach:

O nowym związku nic mi nie wiadomo - mówi "Dobremu Tygodniowi" pani Agnieszka Poturalski

Zapytana o wakacje Brada z Nicole w jego posiadłości, nie kryje zdenerwowania.

To, że mają wspólną fotografię, nie znaczy, że są parą. Pani nie ma zdjęć z kolegami? - zapytała

Cóż, faktycznie reakcja matki Nicole może być zrozumiała. Przecież 27-latka ciągle jest formalnie w związku małżeńskim z Rolandem Marym, który jest restauratorem i właścicielem kilku klubów na Ibizie. Wychowuje także 7-letniego syna Emila. Podobno mąż modelki miał już okazję poznać Brada, gdy ten odwiedził jeden z jego lokali i nie ma nic przeciwko, że jego żona spotyka się z przystojnym aktorem.

Myślicie, że to faktycznie tylko przyjaźń, czy po prostu Nicole chce uniknąć skandalu?