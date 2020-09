Nowa edycja programu "Top model" ruszyła pełną parą. Mamy już za sobą pierwszy odcinek. Poznaliśmy w nim osoby, które dostały się do drugiego etapu. Najgłośniej jest o uczestniczce plus size, która mimo uszczypliwości Marcina Tyszki przeszła do kolejnego etapu. Mowa tu o Agacie Wiśniewskiej. Niemałym zaskoczeniem był fakt, że przekonała jury i dostała się do drugiej części. W końcu w poprzednich edycjach również próbowały inne modelki plus size, jednak żadnej dotąd się nie udało. Kim zatem jest Agata Wiśniewska?

Pierwsza modelka plus size w programie "Top Model"

Agata Wiśniewska ma 26 lat i pochodzi z Susza. Z modelingiem związana jest od dłuższego czasu, bo jak sama powiedziała w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN", jest to dla nie ucieczką do lepszego świata. Oprócz tego pracuje w branży ślubnej.

Szłam nastawiona, że odeślą mnie z kwitkiem wszyscy. Nie spodziewałam się takiego ciepłego przyjęcia przez resztę - powiedziała w wywiadzie dla programu "Dzień dobry TVN".

Na ogłoszenie o castingu do programu trafiła przypadkowo.

Spontanicznie wysłałam filmik, który był prezentacją sylwetki i tak naprawdę niczego więcej się nie spodziewałam, a potem zadzwonił telefon - dodaje.

Pewność siebie Agaty, którą zdecydowanie zaraża innych, nie wzięła się też znikąd. Modelka ma za sobą ciężką przeszłość. Mierzyła się bowiem z depresją po trudnym rozstaniu. Miała ogromny problem z akceptacją ciała i dodatkowych kilogramów. Po długim czasie pracy nad sobą postanowiła zmienić swoje życie. Teraz chce pokazać innym kobietom, że nawet z nadprogramowymi kilogramami można czuć się atrakcyjnie i piękne.