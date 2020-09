Anna Mucha należy do tego grona gwiazd, które lubią w polskim show-biznesie trochę namieszać. Mimo że gwiazda bardzo stara się chronić swoją prywatność, to nie ma nic przeciwko temu, aby udostępnić w mediach społecznościowych nagie zdjęcia. Aktorka utrzymuje również kontakt ze swoją dawną wielką miłością, Kubą Wojewódzkim. Ostatnio w sieci pojawił się ich pierwszy wspólny wywiad po latach. Okazuje się, że to niejedyny były partner, z którym ma bardzo dobre relacje.

Anna Mucha pracuje z obecnym i byłym partnerem

40-letnia aktorka już od dawna marzyła o tym, aby spróbować swoich sił jako producentka. W końcu to pragnienie uda się zaspokoić w najnowszej sztuce "Przygoda z ogrodnikiem". Jednak dla Ani to było za mało. Gwiazda zdecydowała, że zagra również jedną z głównych ról.

Portal Party.pl donosi, że do współpracy Mucha zaprosiła swojego obecnego partnera, Jakuba Wonsa. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Anna poprosiła o pomoc również byłego narzeczonego oraz ojca swoich dzieci, Marcela Sorę,

Dosyć ciekawe zestawienie, prawda? Zastanawialiśmy się, czy w tym trójkącie nie dochodzi do żadnych zgrzytów. Aktorka oczywiście rozwiała wszelkie wątpliwości.

Lubię pracować z najlepszymi ludźmi w swojej dziedzinie. I Kuba, i Marcello spełniają te warunki. Poza tym wszystko zostaje w rodzinie - powiedziała w rozmowie z Party.pl.

Jakub Wons został reżyserem sztuki, natomiast Marcel Sora scenografem. Podobno panowie bardzo dobrze się dogadują.

Bez problemu! Marcello ma talent do aranżacji wnętrz i udało mu się, z włoskim smakiem, oddać klimat luksusowej willi głównych bohaterów.

Finalny efekt tej współpracy będziemy mogli ocenić najszybciej 7 października w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie i 11 października w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Więcej dostępnych dat znajdziecie TUTAJ.