7 września Anna Lewandowska skończyła 32 lata. Z tej okazji już z samego rana Robert Lewandowski złożył swojej żonie bardzo romantyczne życzenia. We wpisie na Instagramie napisał, że jest dumny, że może nazywać znaną trenerkę swoją żoną. Lewandowscy już od dłuższego czasu przebywają na wakacjach we Włoszech. To właśnie tam przyłapali ich zagraniczni paparazzi.

Anna i Robert Lewandowscy na wakacjach w Sardynii

Już kilka dni temu pisaliśmy o luksusowym urlopie trenerki i piłkarza. Włochy to świetny wybór, a po relacji w mediach społecznościowych widać, że słońca im nie brakuje. Jednak nawet na wakacjach trzeba uważać. Raz o mały włos nie doszło do nieszczęśliwego wypadku na drogim jachcie. Więcej możecie przeczytać TUTAJ.

Ania i Robert są znani nie tylko w Polsce. W końcu piłkarz gra w jednym z największych klubów na świecie. Jak się okazuje, nawet za granicą Lewandowscy powinni być czujni. Ciekawscy paparazzi przyłapali ich, kiedy razem z Klarą pluskali się w morzu i pozowali do romantycznych zdjęć.

Ostatnio Lewandowska dodała na swojego Instagrama dwa zdjęcia, na których pokazała, jak wygląda jej brzuch po dwóch ciążach. Pięć miesięcy temu powitała na świecie kolejną córeczkę i bardzo szybko wróciła do formy. Na plaży w Sardynii kąpała się w niebieskim bikini i z wiankiem na włosach. Robert natomiast miał na sobie różowe kąpielówki, a Klara uczyła się pływać pod czujnym okiem rodziców.

Anna i Robert Lewandowscy Plotek Exclusive

