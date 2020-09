Ethan Peters, występujący w sieciach społecznościowych pod pseudonimem Ethanisupreme, był makijażowym influencerem. Na swoim koncie na Instagramie i Youtubie dzielił się z fanami własnymi make-upowymi inspiracjami. Chciał udowodnić, że płeć nie jest przeszkodą w tworzeniu artystycznego upiększania. W niedzielę poinformowano, że 17-latek zmarł.

Przyczyna śmierci Ethana Petersa

Ostatnią osobą, która widziała chłopaka był jego ojciec, który odbył z nim rozmowę w sobotę, 5 września. Jak wynika z dotychczasowych informacji, nastolatek zmarł w nocy w soboty na niedzielę. Był uzależniony od narkotyków i to właśnie one stały się powodem jego śmierci. Jak wynika z relacji znajomych, zmagał się z uzależnieniem już od ponad roku - walczył z nałogiem, wspierał też innych, którzy dzielili z nim ten problem. Jego uzależnienie wynikało nie tylko z osobistych zmartwień, ale w dużej mierze także ze zbyt wielkiej sławy w zbyt młodym wieku i reakcji innych na jego działania, co za tym idzie - także presji, która wzrastała proporcjonalnie do rosnącej popularności.

Ethan Peters znaleziony martwy przez ojca

Jego ojciec Gerald Peters potwierdził odejście syna w komentarzu dla Fox News, mówiąc, że znalazł nastolatka w swojej sypialni około 11 rano i uważa, że zmarł w wyniku przedawkowania narkotyków.

Kultura unieważnienia, w której żyjemy, ciążyła mu na sercu. Nie chciał niczego innego, jak tylko inspirować, tworzyć, śmiać się i przekraczać granice. Był osobą, która akceptowała wszystkich takimi, jakimi byli - powiedział

Ojciec chłopaka miał na myśli sposób zachowania, w którym jeden niewłaściwy ruch lub odmienna opinia stają się powodem wykluczenia i odsunięcia. Taka osoba staje się niegodna uwagi innych, nie zostaje podjęta próba zrozumienia czy możliwość wytłumaczenia się.

Przyjaciółka o uzależnieniu Ethana Petersa od narkotyków

Ava Louise była jedną z najbliższych osób nastolatka. Na Instagramie oddała mu hołd i udostępniła zdjęcie z obszernym opisem. Wspomina, że był dla niej przyjacielem, na którego zawsze mogła liczyć. Odnosi się także do uzależnienia chłopaka i ostatniej rozmowy, do której doszło podczas tragicznej nocy. Żałuje, że nie wpłynęła bardziej na podejmowane przez niego decyzje:

Był nastolatkiem walczącym z uzależnieniem, a narkotyki sprawiają, że zachowujesz się nietypowo. Był najbardziej troskliwą i mądrą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałam. Jego wirtualna osobowość nie była dobrym odzwierciedleniem jego prawdziwej. Żałuję, że nie interweniowałam mocniej. Nigdy sobie tego nie wybaczę - napisała pod zdjęciem Ava

Chłopak miał w swoim najbliższym gronie wspierającą rodzinę i oddanych przyjaciół, był także wielokrotnie chwalony przez artystów i największe gwiazdy wizażu, takie jak m.in. Lady Gaga, Anastasia Beverly Hills czy Jeffree Star. W komentarzach kondolencje otrzymał od ponad 20 tysięcy fanów.

