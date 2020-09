Opole 2020. Wpadka Joanny Lazer. Pokazała dużo więcej, niż planowała. Wszystko przez niesforną sukienkę

Miniony weekend upłynął pod znakiem 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który w tym roku miał wyjątkowy charakter. Na scenie zobaczyliśmy Alicję Majewską, Piotra Cugowskiego czy Stanisławę Celińską. Podczas koncertów uczczono zmarłych artystów. Publiczność zgromadzona na widowni i przed telewizorami mogła, dzięki nowoczesnej technologii, ponownie usłyszeć między innymi Korę i Andrzeja Zauchę. Wśród artystów pojawili się także reprezentanci młodszego pokolenia, jak na przykład Joanna Lazer czyli "Ruda" z Red Lips.

REKLAMA

Zobacz wideo KOŁO PLOTKA EXTRA - Ruda i Lazer z Red Lips

Joanna Lazer w Opolu pokazała dużo więcej, niż chciała

Joanna Lazer na opolskiej scenie wykonała kultowy przebój "Chodź pomaluj mój świat" legendarnej grupy 2 plus 1. Na tę okazję przygotowała wyjątkową stylizację. Piosenkarka pojawiła się w białej sukni z długim rękawem, głębokim dekoltem, który wyeksponował jej biust i długim rozcięciem odsłaniającym udo.

Niestety, niesforna suknia wymknęła się spod kontroli. W pewnym momencie materiał podciągnęła się do góry i odsłonił krocze artystki.

Wpadka Joanny Lazer była szeroko komentowana w sieci:

Jeżeli to miało miejsce w telewizji publicznej, to tylko pogratulować dobrej zmiany...

Po co one to robią? Materiału nie brakuje, rozumu na pewno - pisali w komentarzach internauci.

Znaleźli się również tacy, którzy stanęli w obronie "Rudej":

Umie śpiewać, a do tego jest piękną kobietą. Każdemu może się zdarzyć - czytamy.

Póki co Joanna nie odniosła się do wpadki do Opolu. Myślicie, że następnym razem poprosi o pomoc w doborze stroju inną stylistkę?