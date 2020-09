Opole 2020. Za nami trzeci dzień festiwalu. Na scenie pojawiło się wiele wspaniałych gwiazd, jak Alicja Majewska, Piotr Cugowski czy Stanisława Celińska. Nie zabrakło też artystów młodszego pokolenia. Jedną z reprezentantek tej grupy była Sanah. Piosenkarka zaszalała ze stylizacją.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Mówią o niej "damski Dawid Podsiadło". To Sanah śpiewa "Szampan", czyli największy hit ostatnich miesięcy

Opole 2020. Sanah zgarnęła trzy nagrody

Sanah wystąpiła na opolskiej scenie z piosenką "No sory". Młodziutka piosenkarka porwała publiczność. O jej występie mówi się tym bardziej, że wykonawczyni hitu "Szampan" zgarnęła tego wieczoru aż trzy nagrody - za muzykę, za tekst oraz nagrodę od dziennikarzy. Kiedy pojawiła się na scenie po odbiór pierwszej ze statuetek nie kryła wzruszenia i zaskoczenia.

Ja naprawdę się nie spodziewałam. Ojej, aż mi się makijaż rozmazał. Dziękuje mamie, tacie, rodzeństwu, aż szóstce rodzeństwa - dodała.

Kiedy wyszła odebrać kolejną z nagród przyznała z rozbrajająca szczerością:

To jest szok i wielki sztos - usłyszeli widzowie.

Opole 2020. Sanah w bajkowej sukience

To co zwróciło uwagę to również kreacja Sanah. Artystka tego wieczoru miała na sobie sukienkę na kole typu księżniczka - błyszczącą, z bufkami i falbankami. Na tym jednak nie koniec. Wokalistka połączyła tę niebanalną kreację z długimi rękawiczkami i różowymi pantoflami (zdjęcia w naszej galerii, w górnej części artykułu). Taka stylizacja przywodzi na myśl suknie, które widzieliśmy w bajkach Disneya. Sama Sanah wyglądała niczym księżniczka. Zgadzacie się z taką opinią?