Jakob Kosel rozpoczął swoją medialną karierę od udziału w piątej edycji programu "Top Model", gdzie zajął trzecie miejsce. Aspirujący model szybko odkrył w sobie pasję do Instagrama, a jego profil śledzi już ponad 280 tysięcy internautów. Choć mężczyzna może pochwalić się ogromnym powodzeniem wśród kobiet, to jego serce należy już tylko do tej jedynej. W kuluarach przed długi czas mówiło się o jego związku z influencerką Ciocią Liestyle, byłą żoną Wujaszka Liestyle. Popularna instagramowa para rozstała się w 2018 roku, a Agnieszka Wolszczyk znalazła szczęście u boku Kosela.

REKLAMA

Zobacz też: O tym, że Wujaszek i Ciocia Liestyle się rozstali, mówiło się od miesięcy. Potwierdzili to jednym zdjęciem. "Nic nie może wiecznie trwać"

W kwietniu 2020 roku Ciocia Liestyle opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie, na którym całuje Jakoba w policzek. Fani internetowej gwiazdy byli niemal pewni, że wymowna fotografia potwierdza plotki o jej związku z modelem. Pod zdjęciem posypały się dziesiątki gratulacji, a Ciocia Liestyle była pewna, że jej post wzbudzi ogromne zainteresowanie mediów plotkarskich.

Jakob Kosel i Ciocia Liestyle zaręczyli się

Na dalszy rozwój miłosnej relacji modela i influencerki nie trzeba było długo czekać. Ciocia Liestyle wstawiła na Instagram urodzinowe zdjęcie, z którego wynika, że Jakob Kosel poprosił ją o rękę. Wolszczyk z dumą zaprezentowała światu pierścionek zaręczynowy z brylantem:

Urodzinowa Grażynka dostała najpiękniejszy prezent ever. Happy bday to me - czytamy pod zdjęciem otagowanym frazą „brylanty są najlepszym przyjacielem dziewczyn”.

Dziesiątki fanów od razu zareagowało gratulacjami, a jednoznaczną fotografię skomentował także narzeczony Cioci Liestyle, zostawiając pod nią trzy serduszka:

Gratulacje kochani. Niech się wam darzy.

Wszystkiego najlepszego!

Piękny pierścionek! Gratulacje

My również przyłączamy się do gratulacji.