Deynn i Daniel Majewski nie są już razem? Fani nie dowierzają, ale mają na to dowody. "Po takich wakacjach i sielance..."

Deynn i Daniel Majewski od kilku lat budują swoją relację na oczach ponad miliona obserwatorów. Ta influencerska para ma za sobą burzliwą przeszłość i wiele kryzysów. Głośne kłótnie, rozstania, filmiki, na których Marita z płaczem przeprasza swojego ukochanego czy wizerunkowe wpadki związane z siostrą Surmy, przeplatają się z iście rajskimi obrazkami publikowanymi na ich instagramowych profilach. Wszystko wskazywało na to, że nad opłacalnym (również finansowo) związkiem w ostatnim czasie świeciło słońce. Deynn i Daniel świętowali drugą rocznicę ślubu na Malediwach, jednak od tygodnia ich aktywność w mediach społecznościowych znacznie zmalała. Zaniepokojeni fani przyczyny nieobecności swoich idoli na Instagramie szukają w... rozstaniu pary. Internauci mają ponoć na to dowody!

Deynn i Daniel Majewski rozstali się?

Dwa lata temu wzięli sekretny ślub, po czym wyjechali do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiedlili się na kilka miesięcy. Po jakimś czasie wrócili do Polski i zamieszkali w luksusowym apartamencie we wrocławskim Sky Towerze. Drugą rocznicę ślubu postanowili świętować podczas rajskich wakacji na Malediwach. Ich instagramowe profile w ostatnich tygodniach były bombardowane fotorelacjami z bajecznego urlopu.

Internauci przyzwyczaili się do codziennej aktywności Marity w mediach społecznościowych, dlatego tygodniowa nieobecność influencerki na Instagramie zaniepokoiła jej fanów. Użytkownicy aplikacji w komentarzach pod postami zaczęli dopytywać, co dzieje się z ich idolką. Odpowiedzi udzieliła jedna z obserwatorek Surmy, sugerując, że Deynn i Majewski przechodzą kryzys. Para prawdopodobnie miała się rozstać, a dowodem na to ma być fakt, że celebrytka od kilku dni mieszka sama w hotelu.

Rozstali się z Majewskim (pewne źródło). Deynn widziana sama w hotelu we Wro. Od kilku dni.

Deynn, Daniel Majewski Instagram/ @deynn

Na rozstanie pary może wskazywać również fakt, że zarówno z profilu Marity, jak i Daniela zniknęła informacja o ich związku. Myślicie, że para niedługo potwierdzi medialne doniesienia o rozstaniu?