Emilia Komarnicka dała się poznać widzom dzięki roli w serialu "Na dobre i na złe", a także "Ranczo". Gdy sama zainteresowana została zaangażowana do programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" okazało się, że ma również spory talent wokalny. Udowodniła to w programie zajmując drugie miejsce. Aktorka wystąpiła na festiwalu w Opolu. Zdjęcia ze sceny i ścianki, a także post, który zamieściła na Instagramie, sugerują, że jest w ciąży. To już nie tylko plotki. Agent gwiazdy potwierdził nam te radosną nowinę.

Emilia Komarnicka jest w ciąży

Emilia Komarnicka na scenie zaprezentowała się w obcisłej białej sukience, która dokładnie podkreśliła jej pierwsze ciążowe krągłości. Aktorka opublikowała również zdjęcie z mężem i przy okazji zaznaczyła, że na scenie wystąpią we troje.

Koncert na #57kfpp „Odpowiednia pogoda na szczęście” już za chwilę w TVP1. Zapraszam Cię serdecznie. Zaśpiewamy we troje - napisała pod postem.

Informację o ciąży gwiazdy potwierdził jej agent.

Emilia spodziewa się drugiego dziecka. Z mężem są bardzo szczęśliwi - mówił w rozmowie z Plotkiem.

Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, który to miesiąc oraz jaka jest płeć dziecka. W komentarzach pod zdjęciem aktorki nie brakuje komplementów i słów gratulacji, do których redakcja Plotka oczywiście się przyłącza.

