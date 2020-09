W "Dzień Dobry TVN" zaszły niemałe zmiany. Kinga Rusin po 15 latach pracy w śniadaniówce zrezygnowała ze swojej roli. Było to niemałym zaskoczeniem dla widzów, podobnie zresztą jak zastępstwo, jakie wymyślił Edward Miszczak. Od połowy września to Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga zasiądą na kanapach "DDTVN" w roli prowadzących. Do tej pory była, jak i obecna prowadząca nie wymieniły się publicznie uprzejmościami ani gratulacjami. Wszystko wskazuje na to, że zrobiły to dopiero w ten weekend, gdy miały okazje porozmawiać na żywo w Gałkowie.

Agnieszka Woźniak-Starak i Kinga Rusin razem na evencie

Od 4 do 6 września w Stadninie Koni Ferensteinów odbyła się impreza Gałkowo Perlage Masters. Na evencie nie mogło zabraknąć gwiazd, w tym przyjaciółek Karoliny Ferenstein-Kraśko czyli Agnieszki Woźniak-Starak i Kingi Rusin. To zderzenie nazwisk budzi ostatnimi czasy sporo emocji, a to za sprawą roszad w "Dzień Dobry TVN". Panie pozowały do zdjęć osobno, jednak jesteśmy przekonani, że znalazły chwilę na, chociażby krótką, pogawędkę.

Agnieszka Woźniak-Starak zabrała ze sobą jednego ze swoich siedmiu psów. Prezenterka postawiła na czarne spodnie i luźną kremową bluzę. Kinga Rusin już nieco bardziej zaszalała ze stylizacją. Wybrała długi płaszcz, do którego dobrała ciężkie, czarne buty, ciemne okulary oraz torebkę z domu mody Louis Vuitton. Nam nieco przypomina detektywa w akcji, a wam?

Agnieszka Woźniak-Starak i Kinga Rusin EAST NEWS

