Janusz Palikot to jedna z najbarwniejszych postaci rodzimej sceny politycznej. Z pewnością wielu z nas pamięta jego słynną konferencję prasową z 2007 roku, podczas której ówczesny poseł Platformy Obywatelskiej wymachiwał przed dziennikarzami wibratorem i pistoletem. Po latach w PO, sam zainteresowany zdecydował się stworzyć własną partię Ruch Palikota, jednak ta po kilku latach przestała istnieć. Janusz Palikot porzucił politykę i wrócił do zajmowania się biznesem. Teraz ma zdecydowanie więcej czasu dla najbliższych, co bacznie relacjonuje również w mediach społecznościowych. Obecnie rodzina Palikotów jest na wakacjach w Grecji, gdzie syn byłego polityka wziął ślub.

Syn Janusza Palikota wziął ślub w Grecji

O rodzinnych wakacjach Janusza Palikota w Grecji pisaliśmy już kilka dni temu, jednak mało kto się spodziewał, że rodzinny wypad zakończy się ślubem. Emil Palikot ożenił się, czym dumny tata pochwalił się na Instagramie. Na Instagramie byłego polityka pojawiło się kilka zdjęć, a także nagrań z tego wyjątkowego dnia.

No i stało się! Ślub cywilny pod Apolinnem- czytamy pod nagraniem z przysięgi.

Nie obyło się również bez kilku rodzinnych fotografii. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wyglądała panna młoda. Ukochana syna Janusza Palikota wybrała prostą sukienkę na ramiączkach, nie eksperymentowała też z fryzurą i makijażem. Postawiła na rozpuszczone włosy i naturalny look.

Internauci nie zawiedli. Pod zdjęciem nie brakuje ślubnych życzeń i komplementów pod adresem państwa młodych.

Piękna para. Najlepsze życzenia.

Cudowna uroczystość.

Nie wiem, co lepsze, widoki czy państwo młodzi- zachwalają w komentarzach.

My oczywiście również przyłączamy się do życzeń.