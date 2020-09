O Annie Głogowskiej zrobiło się głośno ponad piętnaście lat temu, głównie za sprawą związku z Piotrem Gąsowskim. Poznali się w lipcu 2005 roku podczas wspólnego wyjazdu z przyjaciółmi do Włoch. Przedstawiła ich sobie Katarzyna Skrzynecka. Później pojawili się w show "Taniec z gwiazdami", gdzie zajęli piąte miejsce. W 2007 roku na świecie pojawiła się ich córka Julia. Nastolatka niedawno skończyła 13 lat i jest oczkiem w głowie rodziców.

Anna Głogowska z córką

Choć do tej pory nie wiadomo, czy Głogowska i Gąsowski są razem (na przestrzeni lat pojawiały się doniesienia o ich rozstaniu, ale oni nigdy nie odnieśli się do tego), to jednak widać, że oboje uczestniczą w wychowywaniu córki. Chętnie komentują wzajemnie zdjęcia, na których pojawia się Julia. Tata jest zadowolony z tego, na jaką osobę wyrosła oraz cieszy się, że nie jest za bardzo do niego podobna. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Teraz mama zabrała nastolatkę na jedną z branżowych imprez. Pozowały na ściance i uśmiechały się do fotoreporterów. Tancerka zjawiła się w zwiewnej sukience, sięgającej kostek. Dobrała do niej jasną torebkę oraz buty na niewysokim obcasie. Jej córka wybrała nieco luźniejszą stylizację. Julia zjawiła się w dżinsach i koszuli w kratę. Przytulała się do mamy, co może świadczyć, że czuła się nieco skrępowana zainteresowaniem fotoreporterów.

Na premierze oprócz nich zjawiła się także m.in. spodziewająca się drugiego dziecka Barbara Kurdej-Szatan, której towarzyszył mąż Rafał i córka Hania, oraz Olga Bończyk. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii.