Opole 2020. Ida Nowakowska poprowadziła koncert, ale zaraz, zaraz, co ona ma na sobie? Tym spodniom mówimy nie!

Ciężko powiedzieć, że Ida Nowakowska ma swój styl. Tańcząca prezenterka zakłada wszystko to, co po prostu jej się spodoba, albo co przygotuje jej stylista. Na ramówce TVP była kowbojką, a drugiego dnia opolskiego festiwalu... Chyba inspirowała się Lady Gagą.

REKLAMA

6 AKPA Otwórz galerię Na Gazeta.pl