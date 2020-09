Niedawno pisaliśmy o tym, że Alicja Bachleda-Curuś dostała rolę w polskiej produkcji. Oznacza to, że gwiazda będzie musiała przynajmniej na kilka miesięcy wrócić do rodzinnego kraju. Jednak dla niej to żaden problem, ponieważ za angaż w komedii romantycznej może dostać nawet 400 tysięcy złotych. Póki aktorka wciąż ma pokłady wolnego czasu, wykorzystuje je na zagraniczne podróże. Tym razem wybrała się do Grecji.

Alicja Bachleda-Curuś na wakacjach

Gwiazda opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z luksusowego hotelu. Alicja odpoczywa na leżaku, a w tle widzimy ogromny basen i drzewa. Aktorka pozuje do fotografii bez makijażu oraz z wakacyjną opalenizną. Dodała do niej znaczący opis.

Niczym skradziona chwila. Kilka miesięcy temu podróż była tylko marzeniem. Tyle piękna - napisała.

I wcale nie ma się co dziwić. Gwiazda, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, miała bardzo ograniczoną możliwość podróżowania. Teraz, kiedy obostrzenia w jakiejś części zostały zniesione, korzysta jak najlepiej potrafi.

Pod udostępnionym zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy od fanów. Wszyscy zachwycali się piękną urodą Alicji.

O, jest i moja miłość od pierwszego wejrzenia, czyli od roli w "Panu Tadeuszu".

Olśniewająca.

Wspaniale!

Miłego odpoczynku - pisali.

