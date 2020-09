Barbara Kurdej-Szatan żartuje ze swoich krągłości: Może troszkę szerszą przestrzeń zostawić, parkując?

Barbara Kurdej-Szatan przygotowuje się do narodzin drugiego dziecka. Aktorka lada dzień urodzi syna. Gwiazda nie spędza tego czasu jednak w domu, a czynnie korzysta z dobrego samopoczucia. Ostatnio wybrała się na miasto samochodem i pięknie zaparkowała go w odpowiednim miejscu. Kiedy wróciła, miała problem z dostaniem się do jego środka...

