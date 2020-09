Anna Lewandowska pokazała, jak naprawdę wygląda jej brzuch. W tej pozycji nie jest tak idealny. "Mało kto by się odważył"

Anna Lewandowska naraziła się ostatnio fanom, publikując nagranie, na którym przebrała się za osobę plus size. Teraz robi, co może, by obudować wizerunek nieskazitelnej gwiazdy. By utożsamić się ze zwykłymi śmiertelnikami, pokazała, jak tak naprawdę wygląda jej brzuch. Fani gratulują, że się na to zdecydowała.

