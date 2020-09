Magda Narożna jest w ciąży? Fani nie mają wątpliwości. "Coś ten brzuszek zwraca uwagę"

O Magdzie Narożnej znanej z zespołu Piękni i młodzi zrobiło się głośniej w tym roku, a to za sprawą jej życia prywatnego. Piosenkarka ponad rok temu ogłosiła, że rozwodzi się z Dawidem, który również był współzałożycielem zespołu. Mimo początkowych zapewnień pary o spokojnym rozstaniu stało się nieco inaczej. Podczas nocy sylwestrowej pomiędzy nowymi partnerami Dawida i Magdy doszło do niemałej awantury, w której nie brakowało rękoczynów. Od tamtej pory relacje pomiędzy byłymi partnerami są lekko mówiąc chłodnie. Niedawno Narożny pochwalił się, że jego nowa partnerka jest w ciąży, a teraz fani spekulują, że to Magda spodziewa się dziecka.

Magda Narożna jest w ciąży?

Magda Narożna jest od kilku miesięcy w nowym związku. Sama zainteresowana chętnie relacjonuje wspólne chwile z ukochanym na Instagramie. Tak było i tym razem, gdy pochwaliła się zdjęciem z wakacji w Bułgarii. Na fotce Magda trzyma się za brzuch.

Wakacyjnie. Wysyłamy Wam mnóstwo słoneczka - pisze pod postem.

Nie słoneczko, a brzuch Magdy wyjątkowo zainteresował internautów. Co poniektórzy myślą, że ta jest w ciąży.

Coś ten brzuszek Magdy zwraca uwagę.

Też zwróciłam uwagę na brzuch.

Jesteś w ciąży? - dopytują w komentarzach.

Myślicie, że Magda chciała nam tym zdjęciem coś przekazać, czy to jedynie zbieg okoliczności? Na tą chwilę jeszcze nie odniosła się do plotek.

