Ryszard Czarnecki to europoseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, który znany jest również ze swojego zamiłowania do aktywności fizycznej. Polityk ma kilka rad dla swojego młodszego kolegi z partii Karola Karskiego. Zaprasza go na wspólny trening, o ile ten oczywiście zdoła dotrzymać mu kroku.

Europosłowie PiS bez koszulek

Zazwyczaj oglądamy polityków podczas ich publicznych wystąpień, gdzie zawsze noszą nienagannie dobrane garnitury. Nic więc dziwnego, że niepozowane zdjęcia, jakie udaje się im zrobić, cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Niedawno paparazzi przyłapali europosła PiS, Karola Karskiego na plaży w podwarszawskim Serocku. Polityk odpoczywał bez koszulki i gołym okiem można było dostrzec u niego kilka ponadprogramowych kilogramów. Jak się okazuje, jego kolega po fachu - Ryszard Czarnecki ma dla niego kilka rad. Zachęca go do ćwiczeń i zaprasza na wspólny trening i partyjkę szachów.

Namawiam Karola, żeby poszedł w moje ślady i pakował niemal codziennie. Nawet możemy się umówić na wspólne ćwiczenia, oczywiście, jeśli wytrzyma kondycyjnie. A po ćwiczeniach zaproszę go na partię szachów, bo umysły też trzeba ćwiczyć - zachęcał na łamach tabloidu Czarnecki.

Pozostaje nam tylko czekać na fotorelację ze wspólnego treningu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mamy nadzieję, że Karol Karski przyjmie zaproszenie Ryszarda Czarneckiego.

