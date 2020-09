"Love Island". Potrójna randka z przyzwoitką i kolacja przy świecach, po której przyszedł czas parowania. Wybór oczywisty?

W poprzednim odcinku telewizyjnego show "Love Island" pojawił się nowy uczestnik, który wywołał spore zamieszanie. Wszystko dlatego, że zwrócił uwagę dziewczyn, również tych zajętych, krzyżując tym samym plany pozostałych mężczyzn.

Piątkowy odcinek miał pokazać nam, jak potoczą się losy uczestników i wreszcie - czy któryś z nich już dziś pożegna się z programem. Najważniejszą częścią programu okazała się jednak zmiana konfiguracji między parami.

Kto tym razem został na lodzie?

Nowy uczestnik, Igor, który wciąż nie znalazł sobie pary, otrzymał możliwość zabrania dwóch wyspiarek na randkę. Nie zdziwiło nikogo, że wybór padł na Oliwię. Uczestnicy nie spodziewali się jednak, że Igor wybierze także Olę. Ta miała iść z nimi w roli koleżanki czy przyzwoitki, by "nie kreować niewygodnych sytuacji". Wybór nie spodobał się Natalii, która uznała, że jej szanse na Igora legły w gruzach. Z kolei Mikołaj stwierdził, że nie będzie wchodził w nowo powstałą relację Igora i Oliwii. Natalia i Mikołaj złapali dobry kontakt.

Trójka wyspiarzy wybrała się do parku linowego, by aktywnie spędzić czas. Po zabawie "samozwańczy instruktor wspinaczki i zapinania" udał się z partnerkami do stolika, gdzie spędzili miłe chwile przy szklance lemoniady. W pewnym momencie Oliwia poprosiła Olę, by ta chwilę się przeszła. Dwoje pozostałych przeprowadziło ze sobą poważną rozmowę, z której wynikło, że mają się ku sobie.

Mam nadzieję, że czujemy do siebie zaufanie w stu procentach jak na ten etap. - powiedział Igor.

Wieczorem na romantyczną randkę wybrali się Ola i Rafał. Para miała okazję, by lepiej się poznać. Nie brakło opowieści o przeszłości, miłości i uczuciach. W ich oczach widać było co najmniej zauroczenie. Oboje spisali na kartkach to, o czym chcieliby zapomnieć. Symbolicznie spalili przeszłość, by rozpocząć nowy rozdział. Spotkanie zakończyło się autorską piosenką Rafała i gorącym pocałunkiem.

"Serce nie sługa, miłość nie wybiera - podsumowała Ola.

Tu jednak zakończyła się sielanka. Nastąpił czas parowania. Do tej pory w willi witano nowych gości, tym razem nadszedł jednak dzień, w którym ktoś po raz pierwszy musiał opuścić rajską wyspę. Najbardziej o swój los obawiała się Natalia.

Dla kogo za braknie pary?

W tym odcinku to od mężczyzn zależało, która z dziewczyn opuści willę. Jako pierwszy wybierał Igor. Tu nie było wątpliwości - sparował się z Oliwią. Kolejna decyzja należała do Rafała. Wybór również był oczywisty - wybrał Olę. Która z dziewczyn opuści wyspę miłości? Dowiemy się już w niedzielę.