Informacja o tym, że Maffashion i Sebastian Fabijański są parą, wywołała niemałe zamieszanie w polskim show-biznesie. Głównie z powodu byłego narzeczonego Maff, Czarka, z którym blogerka rozstała się zaledwie kilka tygodni wcześniej. Podwójnym szokiem dla fanów pary była informacja, że tych dwoje niedługo zostanie rodzicami. Julii i Sebastianowi, mimo krążących od miesięcy plotek, dosyć długo udawało się utrzymywanie błogosławionego stanu w tajemnicy. Nawet paparazzi nie udało się przyłapać nowej "power couple" podczas nieoficjalnych wyjść i tym samym uwiecznić powiększający się brzuszek ciążowy Maff. Kuczyńska i Fabijański poinformowali fanów po swojemu i zrobili to w pięknym stylu.

Maffashion i Sebastian Fabijański przytulają się na romantycznym czarno-białym zdjęciu. Fani są zachwyceni

Choć fanom Maff zajęło trochę czasu zanim oswoili się z widokiem nowego partnera u boku idolki, wszystko wskazuje na to, że Sebastian już oficjalnie "został przyjęty do rodziny". To sprawiło, że dotychczas dość powściągliwi w romantycznych publikacjach Julia i Sebastian przestali krępować się i coraz chętniej pokazują, jak wygląda ich wspólne życie.

W piątek wieczorem na instagramowym profilu Maff pojawiła się czarno-biała fotografia, na której widać tulącego się do niej Fabijańskiego. Pod zdjęciem pojawiły się komentarze od sławnych koleżanek Julii. Wśród komentujących znalazły się Paulina Krupińska, Małgorzata Rozenek, Sara Boruc i Natalia Siwiec:

Fajni Wy

Love is in the air

Najlepiej

<3 - pisały gwiazdy pod fotką.

Uwagę fanów przyciągnęło jednak coś innego. Zwrócili uwagę na dłoń Fabijańskiego, która leży na piersi jego ciężarnej partnerki:

Faceci... Całe życie ich ciągnie do cycusia - napisała żartobliwie jedna z obserwatorek Maff.

Kuczyńska zareagowała śmiechem na ten komentarz.

Zobaczcie zdjęcie. Cieszycie się, że Julia i Sebastian już się nie ukrywają?