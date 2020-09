Hubert Urbański to jedna z głównych twarzy stacji TVN. W 1999 roku prezenter pierwszy raz zasiadł na krześle prowadzącego program "Milionerzy", oparty na brytyjskiej licencji teleturnieju "Who Wants to Be a Millionaire?". Ogromna popularność formatu na Wyspach Brytyjskich sprawiła, że program zrealizowano w ponad 100 państwach świata. W Polsce urósł on do rangi kultowego, a wielu widzów nie wyobraża sobie wieczorów bez pytań zadawanych uczestnikom przez Urbańskiego. Prowadzący pochwalił się niedawno na swoim Instagramie, że wrócił na plan teleturnieju i razem z ekipą przygotowuje się do jesiennej ramówki stacji. Nie obyło się bez kontrowersji związanych z brakiem maseczki na planie.

Hubert Urbański świętuje 21. rocznicę emisji pierwszego odcinka „Milionerów”. Pokazał zdjęcie z początków kariery

Nagrywanie kolejnych odcinków to nie jedyny powód do świętowania. Urbański wstawił na instagramowy profil zdjęcie wielkiego tortu z okazji 21. urodzin "Milionerów":

Wczoraj minęło dokładnie 21 lat od pierwszej emisji Milionerów w TVN - oczko! Dziękuję wszystkim, którzy nam towarzyszyli przez ten wspaniały czas! - czytamy w opisie zdjęcia.

Prezenter przy okazji pokazał fotografię zrobioną na początku jego przygody z "Milionerami". Pod zdjęciem młodego Huberta Urbańskiego posypały się komentarze pełne zachwytów i gratulacji. Fani nie mogli oderwać od wzroku od wystrojonego w garnitur prowadzącego:

Jaki przystojny. Wtedy i teraz. Cud, miód i malina.

Człowiek z piękną twarzą.

Wszystkiego dobrego. Jest Pan Najlepszym Prowadzącym Milionerów i niech tak zostanie.

My również przyłączamy się do gratulacji i życzymy kolejnych sukcesów.