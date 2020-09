Sonia Bohosiewicz zakończyła sierpień nieszczęśliwym wypadkiem. Ostatnie dni wakacji gwiazda spędzała na Mazurach, skąd wróciła z połamanymi żebrami. Na swoim instagramie poinformowała fanów, że trafiła do szpitala, tłumacząc, że ma nie tylko pęknięte żebra, ale też obawia się o kręgosłup.

Sonia Bohosiewicz w plastrach dziękuje za wsparcie fanów

W komentarzach pod zdjęciem ze szpitala pojawiło się wiele słów wsparcia i życzeń powrotu do zdrowia, za które Sonia podziękowała w najnowszym poście. Aktorka udostępniła zdjęcie, na którym zapozowała nago, oklejona jedynie niebieskimi plastrami.

Opis fotografii oprócz podziękowań zawierał także sugestię, że Sonia czuje się już lepiej.

Tornado życzliwości i tsunami życzeń powrotu do zdrowia. Dziękuje! Czy to już czas, aby odstawić przeciwbólowe?

Pod postem zaroiło się od kolejnych życzeń. Obserwatorzy mają nadzieję, że Bohosiewicz szybko wróci do pełni zdrowia. Nie obyło się też bez komplementów dotyczących urody aktorki.

I po tejpowaniu można wyglądać seksownie. Powrotu do pełnej sprawności, aby można już kichnąć, kaszlnąć i zaśmiać się pełnym płucem.

Mam nadzieję, że już tak nie boli. A plasterki ładne, nie w kolorze cielistym.

Wyglądasz Sonia w tych plastrach świetnie. Do twarzy i ciała Ci w błękicie. Wysyłam dobrą energię - pisali internauci.

My również mamy nadzieję, że Sonia szybko dojdzie do siebie. Życzymy zdrowia i żadnych komplikacji na drodze do pełnej sprawności. Przypomnijmy, że niedługo po wypadku Sonia Bohosiewicz wpadła na konferencję "Usta usta".