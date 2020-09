Córka Kasi Kowalskiej jest zapaloną instagramerką z niewątpliwymi sukcesami. Jej profil śledzi już ponad 30 tysięcy internautów. O Oli zaczęło być szczególnie głośno kilka tygodni temu, kiedy media obiegł rozpaczliwy filmik jej mamy. Kasia Kowalska opowiedziała o ciężkim stanie zdrowia córki, która trafiła do szpitala w Wielkiej Brytanii z podejrzeniem koronawirusa. Piosenkarka apelowała do ludzi, aby pozostali w swoich domach. Diagnoza okazała się jednak inna, a dziewczyna na szczęście szybko wróciła do zdrowia i skupiła się na influencerskiej działalności.

REKLAMA

Ola ostatnio zaintrygowała swoich odbiorców odważną fotografią, na której leży nago w wannie i pozuje z butelką piwa. W komentarzach pod zdjęciem pojawiły się nieprzychylne opinie krytykujące postawę dziewczyny. Wśród gorzkich słów pojawiły się także wypowiedzi broniące Olę.

Zobacz też: Córka Kasi Kowalskiej pozuje nago w wannie z piwkiem. Internauci są zmieszani. "Nie wierzę"

Córka Kasi Kowalskiej pokazała chłopaka. Zapozował bez koszulki

Córka piosenkarki nie zamierza jednak odpoczywać od instagramowania i kolejny raz zaskoczyła fanów wymownymi fotografiami. Tym razem wstawiła na Instagram dwa zdjęcia z chłopakiem, który zapozował bez koszulki. Nie zabrakło także pocałunku w policzek zarejestrowanego przez aparat telefonu komórkowego. Internauci gratulowali związku i zauważyli, że aspirująca influencerka zmieniła fryzurę:

Przepięknie wyglądacie!

Piękna para!

Super w takich włosach

To nie pierwszy raz, gdy Ola pochwaliła się na Instagramie swoim chłopakiem. Wcześniej wstawiła już do Internetu ich wspólne zdjęcia z wakacji na greckiej wyspie Rodos.

Tworzą zgrany duet?