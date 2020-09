Roksana Węgiel w końcu się otworzyła. Zdradziła, jaki typ chłopaka mógłby skraść jej serce

Roksana Węgiel podzieliła się z fanami odpowiedziami na kilka pytań, które otrzymała. Co prawda nie zdradziła w nich za wiele, jednak niektóre z nich z pewnością pokazały, jaką osobą jest młoda artystka. Wśród nich znalazło się m.in. dotyczące związkowych preferencji Węgiel.

Roksana Węgiel odpowiada na pytania obserwatorów

15-latka w relacji na Instagramie udostępniła kilka pytań zadanych jej przez obserwatorów. Dowiedzieliśmy się m.in. tego, że często panikuje w stresujących sytuacjach, od wschodów słońca, bardziej woli zachody i lubi się uśmiechać. Na zamieszczonym przez nią zdjęciu z krzyżem zdecydowanie ciężko w to uwierzyć.

Przechodząc do ciekawszej część z serii Q&A, gwiazda zdradziła, że chłopak, który mógłby skraść jej serce musi być przede wszystkim dobrym człowiekiem i będzie potrafił się właściwie zachować. Cóż - młoda gwiazda jest dla wielu swoich odbiorców wzorem, dlatego zdrowe podejście promowane w mediach to z pewnością duży plus. Ostatnio fani wokalistki pytali zresztą, czy nie zamiesza wkrótce stanąć na ślubnym kobiercu - nic jednak na to nie wskazuje.

Wiemy też, że w swojej galerii na telefonie ma prawie... 50 tysięcy zdjęć. Widać, że uwiecznianie ujęć to zdecydowanie hobby nastolatki.

Kolejnym pytanie, które pojawiło się ze strony fana dotyczyło umiejętności robienia szpagatu. Węgiel zdradziła, że jest właśnie w trakcie realizowania 14-dniowego wyzwania, po którym będzie mogła pochwalić się pełnym szpagatem.

Na jednym z ostatnich zdjęć na InstaStories zdradziła, że nagra dla fanów specjalny filmik o nazwie "WAP dance", gdy na jej profilu pojawił się... dwa miliony fanów. Do tego jeszcze daleka droga, bowiem nastolatka niedawno dobiła do "zaledwie" miliona obserwujących.

Czekacie na popisy taneczne młodej gwiazdy?

