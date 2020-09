Johnny Depp ma nową dziewczynę! Poznali się w hotelu i to ona zrobiła pierwszy krok

Okazuje się, że Johnny Depp od kilku miesięcy spotyka się z niemiecką modelką i bohaterką serialu "Made in Chelsea" Sophie Hermann. 57-latek poznał dziewczynę w hotelu i to właśnie ona zrobiła pierwszy krok w stronę zbliżenia się do aktora.

Johnny Depp znowu zakochany

Gwiazdor "Piratów z Karaibów" poznał aktorkę w londyńskim hotelu "The Corinthia". Obydwoje znaleźli się tam na początku tego roku i to właśnie wtedy Sophie zwróciła uwagę na aktora. "German Press" zdradził, jak wyglądały kulisy poznania pary.

Sophie zostawiła swój numer telefonu na kartce papieru i wsunęła go między struny gitary.

Wygląda na to, że Johnny skorzystał z propozycji nawiązania kontaktu i zadzwonił do aktorki. Nie wiadomo, jak niemiecka prasa dotarła do tych doniesień, ale para miała przeprowadzić długą rozmowę telefoniczną. Ciekawe, skąd te szczegółowe informacje, ponieważ dotychczas ani Depp, ani Sophie nie skomentowali w żaden sposób medialnych doniesień.

Johnny Depp niedawno rozwiódł się z Amber Heard

Ciężko uwierzyć, że aktor znów mógł się z kimś związać po rewelacjach, do których dochodziło między jego byłą dziewczyną, a nim samym. Krótki, bo trwający tylko 15 miesięcy związek Johnny’ego Deppa i Amber Heard przeszedł co prawda do historii w 2016 roku, jednak wciąż w mediach pojawiają się informacje o wzajemnych oskarżeniach między byłymi małżonkami. Rozwód pary był najgłośniejszym i najbardziej zaskakującym w ciągu ostatnich lat wydarzeniem w Hollywood.

Cóż, pozostaje nam życzyć szczęścia i bardziej trafnych, związkowych wyborów. Może tym razem Depp trafił lepiej?

