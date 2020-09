Kamil Sipowicz bardzo przeżył śmierć Kory i długo nie mógł pogodzić się ze śmiercią ukochanej, która odeszła w lipcu 2018 roku. Mężczyzna wycofał się z życia publicznego, by w spokoju przeżyć żałobę. Pod koniec 2019 roku zdecydował się jednak na szczere wyznanie i przyznał, że znów jest zakochany. Jego partnerką okazała się trzydziestoletnia wówczas Sylwia, mieszkanka Bielska-Białej. Do tej pory para bardzo dbała o swoją prywatność. Do mediów przedostawały się jednak zdjęcia paparazzi Sipowicza z ukochaną. Teraz zakochani przestali się ukrywać. Razem pojawili się podczas premiery filmu.

Kamil Sipowicz zabrał partnerkę na salony

Kamil Sipowicz pojawił się 3 września na premierze filmu dokumentalnego "Skandal. Ewenement Molesty". Nie był jednak sam - towarzyszyły mu koleżanka i partnerka. 67-latek stanął nawet na czerwonym dywanie. W blasku fotoreporterów znalazła się też znajoma mężczyzny. Partnerka nie chciała jednak robić szumu wokół własnej osoby i odpuściła zdjęcia na ściance. Fotoreporterom udało się jednak zrobić kobiecie kilka fotografii, kiedy zasiadła już obok Sipowicza w sali kinowej (zdjęcia w naszej galerii, w górnej części artykułu). Widać było też, że tajemnicza Sylwia bawiła się dobrze, ale nie była zadowolona, kiedy zobaczyła fotoreporterów. Na widok aparatu raczej się peszyła.

Partnerka Kamila Sipowicza o relacji z wdowcem

Jakiś czas temu partnerka Sipowicza po raz pierwszy zabrała głos i przyznała, że chce strzec swojej prywatności. Nie zależy jej bowiem na popularności i rozgłosie.

Jestem tylko partnerką wdowca po znanej artystce. Nie rozumiem tego zainteresowania naszym związkiem - powiedziała w rozmowie z "Twoim Imperium".

Szerzej pisaliśmy o tym TUTAJ. Czyżby jednak kobieta zmieniła swoje podejście i będzie towarzyszyła ukochanemu podczas kolejnych takich wyjść? A może premiera filmu "Skandal. Ewenement Molesty" to tylko wyjątkowa sytuacja? Z pewnością przekonamy się niebawem.