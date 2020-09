Catherine Zeta-Jones podzieliła się uroczym zdjęciem swoich dzieci. "Kocham was oboje"

Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas od lat uznawani są za jedną z najlepiej dobranych par Hollywood, a ich uczucie zdaje się nie słabnąć, a wręcz przez lata przybiera na sile. Owocem ich miłości jest dwójka dzieci, dwudziestoletni syn, Dylan Michael Douglas i siedemnastoletnia córka, Carys Zeta Douglas.

Catherine Zeta Jones podzieliła się fotografią swoich młodych dorosłych dzieci

Niedawno na instagramie Catherine Zeta-Jones pojawiło się zdjęcie z wakacji. Matka Dylana i Carys chciała w ten sposób zachować wspomnienia z czasu letnich miesięcy, podczas gdy jej dzieci wróciły do szkoły. Dodajmy, że Dylan studiuje na Brown University, a Carys chodzi do liceum.

50-letnia walijska aktorka jest dumna ze swoich dzieci, co możemy przeczytać w opisie najnowszego zdjęcia, na którym pozują Dylan i Carys. Siedemnastolatka opiera się o ukochanego brata.

Lato oficjalnie dobiegło końca w naszej rodzinie. Dziś oboje młodzi dorośli wracają do nauki - czytamy w poście.

Catherine odniosła się także do sytuacji na świecie, z którą muszą sobie radzić uczniowie. Jak sama wyznała, ich nowy rok przebiega na "różne, bezprecedensowe sposoby".

Kocham was oboje. I do wszystkich dzieciaków. Wiedza jest kluczem do życia. Więc walcz. To też minie - zakończyła instagramowy wpis aktorka.

Przypomnijmy, że Catherina Zeta Jones i Michael Douglas, który niedawno był nominowany do dwóch nagród Emmy za rolę w serialu "The Kominsky Method", mają za sobą 20 lat małżeństwa, a ich uczucie nie traci na sile. Niedawno pisaliśmy o tym, że Catherine Zeta-Jones czekała 20 lat, by zobaczyć zdjęcia ze swojego ślubu. W sierpniu para wraz z Carys spędziła wspólne wakacje na Majorce.