Choć plotki o ciąży Maffashion krążyły w kuluarach show-biznesu od wielu miesięcy, ani blogerka, ani jej partner - Sebastian Fabijański, nie zdecydowali się ani na zdementowanie, ani na potwierdzenie pogłosek. Julia Kuczyńska, w przeciwieństwie do znanych koleżanek z branży, nie chciała robić show ze swojego stanu błogosławionego. Spokojnie czekała, aż nadejdzie odpowiedni moment, by ogłosić fanom radosną nowinę. Zrobiła to w wyjątkowy sposób. Zapozowała przed obiektywem ukochanego z brzuszkiem pokaźnych rozmiarów i pozwoliła, by to on jako pierwszy obwieścił światu, że będzie tatą.

Maffashion pokazała zdjęcie bez makijażu. Ma problemy z cerą

Jak się okazuje, problemy skórne, z którymi boryka się większość ciężarnych kobiet, nie omijają sławnych osób. Maffashion nagrała na InstaStories filmik, do którego nie zrobiła makijażu. Wszystko to w konkretnym celu - zwrócenia uwagi na problemy z cerą. Julia Kuczyńska wyznała, że od kilku miesięcy ma problem z ciemnymi przebarwieniami na policzkach. W krótkim makijażowym instruktażu pokazała też, jakimi produktami udaje jej się przykryć niedoskonałości. Niestety, nie każdy będzie mógł sobie na nie pozwolić. Za buteleczkę płynnego podkładu Yves Saint Laurent trzeba zapłacić ponad 200 złotych.

