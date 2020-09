Cezary Pazura w branży aktorskiej działa już od wielu lat. Ma na swoim koncie wiele kultowych ról i nadal regularnie pojawia się na ekranach kin. Co więcej, w budowaniu popularności i trafianiu do młodszych pokoleń z pewnością pomagają mu media społecznościowe. Aktor jest szczególnie aktywny na YouTube i Instagramie. To właśnie tam podzielił się swoją archiwalną fotką sprzed lat.

Cezary Pazura pokazał stare zdjęcie. Jest z nim znany aktor

Cezary Pazura od czasu do czasu raczy swoich instagramowych obserwatorów archiwalnymi zdjęciami. Tym razem postanowił wyjątkowo cofnąć się w czasie i opublikował zdjęcie sprzed ponad 20 lat. Fotka została wykonana na festiwalu filmowym w Międzyzdrojach w 1999 roku. Widzimy na nim nie tylko Pazurę, ale też Zbigniewa Zamachowskiego. Towarzyszy im młody mężczyzna. Jak się okazuje, jest nim Wojciech Mecwaldowski, który dziś także jest zaliczony do grona najzdolniejszych polskich aktorów.

W 1999 roku na festiwalu w Międzyzdrojach jakiś "chłystek" przerwał nam "śniadanie mistrzów", żeby zrobić sobie zdjęcie. Ten gość to Wojciech Mecwaldowski. Mój kolega. Wybitny aktor. Jego rola w filmie "Juliusz" przejdzie do historii polskiej komedii...! Tak. Czas jest nieubłagany- widać po fotografii. Dla Ciebie Wojtek - dopisał żartobliwie Cezary Pazura.

Cóż, naszym zdaniem czas działa na korzyść Mecwaldowskiego. Od tamtej pory wyraźnie zmężniał i wyprzystojniał. Oczywiście pod zdjęciem aktorskiego trio nie brakuje komentarzy internautów.

Zacne spodnie panie Cezary.

Wspaniała fotografia.

Najlepsi - czytamy.

Od razu poznaliście Wojciecha Mecwaldowskiego?