Krzysztof R., mąż detektyw Mai Plich, oskarżony. Stanie przed łódzkim sądem

Jeden z najsłynniejszych polskich mężów pań detektyw nie ma powodów do radości. W jego sprawie padł akt oskarżenia, a w najbliższym czasie stanie przed łódzkim sądem. Krzysztofowi R. grożą dwa lata pozbawienia wolności.

Krzysztof R. oskarżony

Prokurator Rejonowy w Łodzi zamierza oskarżyć Krzysztofa R. o prowadzenie działalności detektywistycznej bez wymaganych licencji.

Prokuratura Rejonowa Łódź Polesie skierowała do sądu akt oskarżenie przeciwko Krzysztofowi R. za czyn z art. 46 ust. 2 ustawy o usługach detektywistycznych. Konkretnie o prowadzenie działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch - czytamy na portalu onet.pl.

Chodzi o sprawę, gdy Krzysztof R. doprowadził do prokuratury łodziankę, podającą się za sędziego (bez obowiązujących dokumentów). Według R. miała wyłudzać pieniądze od klientów, podając się za sędziego. Krzysztof R. zatrzymał podejrzaną bez obowiązującej licencji. Natomiast "Dziennik Łódzki" podaje, że Krzysztof R. nie przyznaje się do winy.

To nie pierwszy raz, gdy ma on problemy prawne. Został już skazany prawomocnym wyrokiem pozbawienia wolności na rok z warunkowym zawieszeniem na okres pięciu lat za bezprawne prowadzenie działalności detektywistycznej bez wpisu do rejestru w latach 2004-2006. Wcześniej oskarżono go również o pozbawienie wolności osób trzecich. Mimo że powinien stać po stronie poszkodowanych, to sam nie jest wzorem cnót. Zdarzało mu się już wszczynać awantury w sądzie, a także spóźniać się na rozprawy.