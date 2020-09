Laura Breszka przed laty zyskała popularność dzięki związkowi z Antonim Królikowskim, którego poznała na planie serialu "Ja to mam szczęście". Między aktorami od razu zaiskrzyło. Widać było, że dobrze się dogadują. Niestety, ich relacja nie przetrwała próby czasu i rozpadla się w 2014 roku. Osoby z otoczenia pary twierdzą, że powodem zerwania miał być imprezowy styl życia Królikowskiego, którego miała dosyć Breszka. Ostatecznie każde z nich poszło w swoją stronę i szukało szczęścia u boku innych partnerów. Antoni spotyka się z Joanną Opozdą, a Laura Breszka do niedawna była dziewczyną przystojnego aktora z "Korony królów".

Laura Breszka i Mateusz Król rozstali się. Powodem mają być pieniądze

Laura Breszka i Mateusz Król byli piękną parą. Byli, bo jak donosi "Na żywo", niedawno podjęli decyzję o rozstaniu. Pierwsze kłopoty w raju zaczęły się krótko po jego występie w "Koronie królów", gdzie wcielał się w postać Kazimierza Wielkiego.

Mateusz nie mógł sobie poradzić z przykrymi komentarzami ze świata filmowego po zagraniu w "Koronie królów". Do tego telefon z kolejnymi propozycjami zawodowymi przestał dzwonić. Zamknął się bardzo w sobie. A Laura to dusza towarzystwa. Nie mogli się dogadać, bo on się izolował - zdradzał informator "Faktu".

Okazuje się, że nieprzychylne komentarze to nie był jedyny problem pary. Kiedy sytuacja w kraju pogarszała się, a rząd zamknął Polaków w domach, zaczęli martwić się topniejącymi oszczędnościami. Pieniędzy miało być coraz mniej, a telefon stale milczał. To miało doprowadzić do całkowitego rozpadu relacji:

W końcu uznali, że najlepiej będzie, gdy się rozstaną - ujawnia "Na Żywo".

Z mediów społecznościowych zniknęły także wszystkie wspólne zdjęcia pary. Myślicie, że jeszcze do siebie wrócą?