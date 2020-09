Książę Karol zastąpił już królową Elżbietę II na tronie?! Tabloid: W Pałacu doszło do "tajnej ceremonii"

Książę Karol miał zostać koronowany na króla Wielkiej Brytanii podczas tajnej ceremonii w Pałacu Buckingham. Rodzina królewska zazwyczaj planuje takie wydarzenia z wielkim hukiem, jednak tym razem uroczystość miała się odbyć w tajemnicy przed mediami. Czy to w ogóle możliwe?

Książę Karol już jest królem Wielkiej Brytanii?

Według tabloidu "Women’s Day" królowa Elżbieta II, która publicznie ogłosiła, że będzie rządzić aż do dnia śmierci, zaczęła mieć wątpliwości podczas pandemii koronawirusa. Jej wiek i niebezpieczeństwa związane z potencjalnymi zagrożeniami sprawiły, że postanowiła wycofać się ze swoich obowiązków. To właśnie wtedy zrodził się pomysł, by - nie informując nikogo - zaplanować koronację i bez słowa dokonać szybkiej zmiany na tronie. Podobno królowa Elżbieta II i książę Karol w czasie jednego spotkania "załatwili" i abdykację i koronację z dala od medialnego zgiełku.

Sam książę Karol nie jest zachwycony tą sytuacją. Żyjąc w świadomości, że kiedyś przejmie obowiązki swojej matki nie domyślał się, że dojdzie do tego w takich okolicznościach. Liczył, że dostanie jednak szansę na wielką i huczną ceremonię emitowaną we wszystkich najważniejszych stacjach. Tak się jednak nie stało - dodaje "Women's Day".

Rewelacje "Women's Day" sprawdził jeden z amerykańskich serwisów, który wyłapuje fałszywe plotki na temat gwiazd, "Gossip Cop". Już w samym artykule widać, że tabloid ma problem z ustaleniem, czy o ceremonii można mówić w czasie przeszłym, czy jednak jest to jeszcze pieśń przyszłości. Dodatkowo to nie pierwsza tego typu informacja o rodzinie królewskiej zmyślona przez "Women's Day". W przeszłości twierdzili, że księżna Kate lada moment urodzi dziecko, zaś książę Harry został deportowany z USA.

Książę Karol na króla Women's Day

Królowa Elżbieta II abdykuje?

Plotki o abdykacji królowej Elżbiety II pojawiają się regularnie od kilku lat. Monarchini jest już wiekowa, ale mimo to i tak swój urząd pełni sprawnie i bez żadnych potknięć. Pewne jest jedno - jeśli nawet pandemia koronawirusa nie zmusiła brytyjskiej rodziny królewskiej do wykonania gwałtownych ruchów, to i teraz nic takiego się nie stanie.

Wszystko wskazuje na to, że książę Karol na koronę będzie musiał jeszcze trochę poczekać... Przypomnijmy, że ma już teraz 71 lat, doczekał się wnucząt i wciąż nie sprawuje urzędu, do którego przygotowuje się prawie całe swoje życie.

