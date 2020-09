Piłka nożna jest jednym z najpopularniejszych sportów na świecie i na pewno jedną z tych dyscyplin, które budzą największe emocje. Nic dziwnego, że reklamodawcy i sponsorzy niemal zabijają się o miejsce dla swojego logotypu na koszulkach zawodników najlepszych klubów świata. Producenci gadżetów związanych ze sportem szukają ambasadorów dla swoich produktów wśród najgłośniejszych nazwisk futbolu. A kluby, aby przyciągnąć reklamodawców, zatrudniają piłkarzy na iście gwiazdorskich kontraktach opiewających na dziesiątki, a nawet setki, milionów złotych rocznie. Mając na koncie tyle zer, trudno oprzeć się pokusie luksusowych wakacji na jachcie. Zobaczcie, jak na tegorocznych urlopach bawili się najlepsi piłkarzy świata.

Luksusowe wakacje Neymara, Messiego, Suareza i Vardy'ego. Jest czego zazdrościć!

Paparazzi przyłapali piłkarzy największych klubów na zagranicznych wczasach. Większość z nich spędziła swój urlop nad morzem. Niektórzy, jak się okazało, są nierozłączni nie tylko na boisku, ale i w życiu prywatnym.

Leo Messi i Luis Suarez są najlepszymi kumplami z boiska. Podczas wieloletniej kariery w hiszpańskim klubie FC Barcelona zżyli się na tyle, że spędzają razem nawet urlop. Widać, że ich żony świetnie się rozumieją, a dzieci cieszą się na zabawę z "przyszywanym kuzynostwem". Piłkarze i ich bliscy wypoczywali na jachcie w okolicy hiszpańskiej wyspy Formentery, gdzie zażywali morskich i słonecznych kąpieli. Jest czego zazdrościć.

Zobacz wideo "Neymara czeka najdłuższy sezon w karierze"

Podobną taktykę w wypoczywaniu obrał Neymar, zawodnik francuskiego klubu PSG, którego paparazzi przyłapali na jachcie na morzu obok tej samej wyspy, na której wypoczywali jego ekskoledzy klubu. Co ciekawe, kilka dni temu ogłoszono, że zawodnik paryskiej drużyny jest zarażony koronawirusem. To jednak nie przeszkodziło mu w świetnej zabawie.

Hiszpańskie wyspy są wyjątkowo popularne w tym roku wśród piłkarzy. Jamie Vardy zabrał rodzinę na Ibizę, gdzie w najlepsze bawili się na plaży. James Rodriguez również wypoczywał z najbliższymi w Hiszpanii. Na urlop wybrał portowe miasto Marbella.

Ewenementem wśród piłkarzy okazał się jak zwykle Zlatan Ibrahimović. Szwedzki piłkarz wypoczywał we francuskim Saint-Tropez. Okazuje się, że Zlatan nawet na wakacjach nie porzuca treningów. Paparazzi przyłapali go na ćwiczeniach na pokładzie jachtu i efektownych skokach do wody.

Zobaczcie zdjęcia. Fajnie?