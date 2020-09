Martyna Końca nie znalazła swojej miłości w trzeciej edycji formatu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka przeżyła w programie prawdziwe rozczarowanie. Nie tylko nie była zadowolona z wyglądu dobranego męża Przemka, ale także nie potrafiła dojść z nim do porozumienia. Brak komunikacji i chemii między partnerami doprowadził do rozwodu, a Martyna i Przemek szybko zostali okrzyknięci przez internautów jedną z najgorzej dobranych par w programie.

Uczestniczka na szczęście otrząsnęła się po przykrych doświadczeniach i spotkała na swojej drodze bratnią duszę. Pod koniec maja na jej instagramowym profilu, który śledzi ponad 35 tysięcy internautów, pojawiło się zdjęcie z nowym wybrankiem. Martyna nie zdradziła jednak szczegółów relacji z tajemniczym mężczyzną, a w opisie fotografii dodała jedynie emotkę w kształcie serca. Komentujący zauważyli jednak, że mężczyzna jest bardzo podobny do Marcina Wichrowskiego, uczestnika pierwszej edycji programu. Martyna niestety nie odniosła się do teorii internautów i wygląda na to, że stara się nie afiszować swoją miłosną relacją.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Martyna pozuje w dwóch kreacjach

Uczestniczka trzeciej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" co prawda nie wypowiada się publicznie na temat miłości, jednak chętnie dokumentuje na Instagramie swoje codzienne życie. Na jej profilu nie brakuje zdjęć z wakacji czy ze wspólnych wypadów z przyjaciółmi. Martyna ostatnio pochwaliła się fotografiami z wesela znajomych. Na uroczystość wybrała dwie kreacje podkreślające jej sylwetkę. Do ciemnej sukienki z hiszpańskim dekoltem dobrała jasne czółenka z trójkątnym noskiem. Druga kreacja, zdobiona kwiatowym motywem, wyeksponowała nogi Martyny.

