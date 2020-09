Księżna Kate i książę William mieszkają dziś w swoim własnym pałacu w Kensington, jednak jeszcze do niedawna wcale tak nie było. Okres izolacji spędzili na dworku Anmer Hall w Norfolk. To miejsce to prezent od królowej Elżbiety z okazji ślubu pary. Teraz jednak powrócili do własnego domu, w którym każdy członek znajdzie swoje miejsce, bez konieczności spędzania czasu z kimkolwiek innym.

Pałac księżnej Kate i księcia Williama jest naprawdę ogromny

Christopher Warwic, autor książek o rodzinie królewskiej powiedział, że dom składa się z czterech pięter. Wokół znajduje się dużo zielonej przestrzeni i imponujący ogród. W środku jest 20 pokoi użytkowanych przez pięcioosobową rodzinę. Para ma całkiem sporą liczbę pomocników, których pokoje stanowią aż dziewięć pomieszczeń. Kate i William mają własną siłownię, pięć recepcji, przechowalnię bagażu, kilka salonów. W pałacu nie brakuje także windy.

Pałac Kensington EASTNEWS

Ingrid Seward, inna autorka książek na temat rodziny królewskiej powiedziała z kolei, że posiadłość jest naprawdę imponujących rozmiarów. Jeśli chodzi o wygląd wnętrz, to oczywiście dominuje klasyka - drewniane meble i jasna kolorystyka.

Jest olbrzymia… i przypomina kawałek londyńskiej wsi.

Pałac Kensington EAST NEWS

Jak podaje tygodnik "HELLO! Magazine" książę William ma podobne duże drewniane biurko, lampę biurkową w stylu antycznym i dodatkową komodę z jaśniejszego drewna kasztanowego z białą drukarką na górze. Za nim znajduje się duży kominek i lustro. Para ma w salonie kremowe sofy, a wokół pojawiają się kwiatowe dodatki w postaci poduszek i dywanów.

Co ciekawe, poszczególne miejsca na terenie pałacu nazywane są apartamentami - na przykład fragment, w którym mieszka księżna Kate i książę William to A1. Sam teren Kensington to ogromna posiadłość, w której swoje apartamenty mają także księżniczka Eugenie i jej mąż Jack Brooksbank, książę i księżna Gloucester oraz książę i księżna Kentu.

Wszystkie te królewskie rezydencje w Pałacu Kensington nazywane są apartamentami” - wyjaśnił królewski pisarz Christopher.

Co oczywiście sprawia, że ludzie od razu myślą, że apartamenty są mieszkaniami. Nie są - dodaje.

Jak myślicie, 20 pomieszczeń do sporo, czy jednak para mieszka dosyć skromnie, jak na swoje możliwości?

