Robert Lewandowski ma za sobą pełne stresu i ciężkiej pracy tygodnie. Klub, w którym gra na co dzień, wygrał Ligę Mistrzów, pokonując w finałowej rozgrywce Paris Saint-Germain 1:0. Sportowiec poprosił więc o urlop i nie zagra w najbliższym meczu Polski z Holandią. Razem z żoną i córkami wypoczywa na rajskich wakacjach. W sieci nie brakuje zdjęć z podróży. Do jednego zapozował z Anną, która zaskoczyła stylizacją.

Anna Lewandowska w letniej stylizacji pozuje u boku Roberta na jachcie

Mimo apelu rządu i wielu gwiazd o spędzenie tegorocznych wakacji w kraju, Anna i Robert postanowili skorzystać z otwartych granic i wylecieli na luksusowe wakacje. Nie wiemy dokładnie, gdzie przebywa rodzina Lewandowskich, ale musimy przyznać, że mają piękne widoki. Wystarczy spojrzeć na portret znanego małżeństwa, który pojawił się na profilu piłkarza.

Oto zdjęcie z zasłużonych wakacji. Muszę przyznać, że mi się podoba - ekscytował się Robert.

Naszą uwagę przykuwa stylizacja "Lewej". Anna zazwyczaj pozuje w sportowych ubraniach, strojach kąpielowych, garniturach albo balowych sukniach. Tym razem postawiła na dwuczęściowy zestaw w liście monstery, na który składał się top i długa spódnica. Jak można było się spodziewać, fani słodzili parze.

Lewandowska jest najlepsza!

Zdecydowanie zasłużyliście na długi urlop. Odpoczywajcie!

Jesteście przepiękni!

Wypoczywajcie, choć szkoda, że nie zagrasz w meczu z Holandią.

Czekacie na więcej wakacyjnych ujęć Lewandowskich? Urocze jest to, które wrzuciła do sieci Anna. Pozuje do niego z Klarą.

