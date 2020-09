Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zadebiutowali w programie "Pytanie na śniadanie". Jak im poszło? Fani są podzieleni

Telewizja TVP2 zaskoczyła widzów zmianami w popularnej śniadaniówce "Pytanie na śniadanie". Ostatnio do mediów trafiła informacja, że rolę nowych prowadzących przejmą Katarzyna Cichopek razem z Maciejem Kurzajewskim. Zastąpili oni Tamarę Gonzalez Perea i Roberta El Gendy'ego, którzy niedawno pożegnali się ze śniadaniówką, ujawniając przy tym niezbyt pozytywne szczegóły współpracy z produkcją. Nic dziwnego, że fani byli zaskoczeni decyzją i sceptycznie podchodzili do zmiany. Mimo to Telewizja Polska się nie ugięła, a Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mieli dzisiaj swój debiut. Jak im poszło?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski debiutują w roli prowadzących "Pytanie na śniadanie"

Dokładnie w czwartek, 3 września, widzowie włączając TVP2 o poranku mogli zobaczyć nowych prowadzących. Już w czasie trwania programu w sieci pojawiło się wiele komentarzy internautów. Jedni są zaskoczeni, inni zachwyceni, a jeszcze innym nowy duet całkowicie nie przypadł do gustu.

Pani Kasiu jest świetnie! Ma Pani mnóstwo pozytywnej energii.

Jestem pozytywnie zaskoczona .

Pojawiło się także sporo słów krytyki.

Najgorsza para niestety.

Gorzej chyba nie mogli wybrać - dodają inni.

Jak widać, Telewizja Polska żywi ogromne nadzieje co do nowego duetu. Jak udało się dowiedzieć "SE", świadczą o tym chociażby zarobki Katarzyny Cichopek. Podobno gwiazda za prowadzenie śniadaniówki zarobi około 25 tysięcy złotych miesięcznie. Informatorzy gazety twierdzą, że to znacznie więcej niż może zarobić w serialu "M jak miłość", gdzie jej pensja oscyluje się w granicy kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.