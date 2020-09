"Love Island" z każdym kolejnym odcinkiem dostarcza widzom coraz więcej emocji. Jednak tego typu show mają to do siebie, że częstą goszczą osoby, które widzowie mogli już zobaczyć w innych programach. Do wyspiarzy właśnie dołączyła Natalia Lieber. Kim jest nowa uczestniczka? Widzowie mieli okazję już ją poznać.

"Love Island". Kim jest Natalia Lieber?

Natalia Lieber wzięła udział w czwartej edycji znanego programu "Projekt Lady". Była miłośniczką powiększenia ust i zawsze nosiła długie tipsy. Ostatecznie nie przeszła jednak pełnej metamorfozy i odpadła w połowie sezonu. Po zakończeniu programu skupiła się na prowadzeniu mediów społecznościowych i jak na razie wychodzi jej to bardzo dobrze. Natalia ma już prawie 40 tysięcy obserwatorów.

Oprócz tego wiadomo, że jest studentką jednej z warszawskich uczelni, a konkretniej Akademii Leona Koźmińskiego. Kształci się w kierunku dziennikarstwa i marketingu. Obecnie jest nas studiach magisterskich i planuje uzyskać tytuł na kierunku Zarządzanie w socjologii biznesu i mediów. Interesuje się także podróżami, z których chętnie pokazuje zdjęcia. Kolejnymi jej pasjami są gotowanie i tatuaże.

W programie dała się poznać jako imprezowiczka, która nie ma problemów z nawiązywaniem nowych kontaktów. Jednak nie przypadła do gustu swojemu pierwszemu partnerowi. Karol przyznał, że nie może z nią złapać wspólnego języka i jak najszybciej chciał od niej odejść. Za to Natalia zyskuje sympatię widzów, którzy uznali, że zdecydowanie jest jedną z najbarwniejszych postaci randkowego show.

Jaki zatem jest jej typ mężczyzny?

Nie marzy o idealnym księciu z bajki, ale to, co powinno charakteryzować jej wymarzonego partnera to na pewno szczerość, bo - jak wyznaje - nie lubi żyć w niepewności. Na „Love Island” szuka przede wszystkim dobrej zabawy i przygody - czytamy na stronie programu.

My już nie możemy doczekać się nowych odcinków. Będziecie oglądać?