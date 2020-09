Monika Mrozowska w czwartej ciąży? Jej zdjęcie dało fanom do myślenia. Szybko odniosła się do domysłów

Monika Mrozowska największą popularność zyskała dzięki roli Majki w serialu "Rodzina zastępcza". Mimo że jego emisja skończyła się ponad 10 lat temu, to aktorka dzielnie walczy o sympatię fanów między innymi w mediach społecznościowych. Prywatnie jest mamą trójki dzieci, a swoim doświadczeniem chętnie dzieli się za pośrednictwem Instagrama. Nic więc dziwnego, że jej ostatnie zdjęcie wywołało poruszenie wśród fanów. Monika zapozowała z wyraźnie widocznym brzuchem ciążowym. To przygotowania do nowej roli? Czy aktorka spodziewa się czwartego dziecka?

Monika Mrozowska pozuje z ciążowym brzuchem

Zdjęcie pojawiło się na Instagramie gwiazdy. Widzimy na nim Monikę w letniej sukience, trzymającą się za brzuch. Choć fotografia wywołała niemałe zamieszanie, już po przeczytaniu opisu dowiadujemy się, że to przygotowania do nowej roli.

Na planie. Takie syn mi zrobił piękne zdjęcie. Nie będę zdradzać szczegółów, ale... będzie gorąco - napisała aktorka.

Mimo to internauci licznie skomentowali opublikowany post. Wielu z nich życzy Monice kolejnego dziecka.

A już myślałam, że to w realu.

Kolejna ciąża?!

A ja pani życzę czwartego dzidziusia - komentują internauci.

Monika Mrozowska życie prywatne

Monika Mrozowska od 2003 do 2012 roku była związana z Maciejem Szaciłłą. Para doczekała się dwójki dzieci, dziś 17-letniej Karoliny i 10-letniej Jagody. Po rozpadzie małżeństwa związała się z operatorem filmowym Sebastianem Jaworskim, z którym ma syna Józefa. Ta relacja również nie przetrwała i w 2018 roku w mediach pojawiła się informacja o rozstaniu. Mimo perypetii miłosnych aktorka odnalazła szczęście i wiadomo, że obecnie jest w nowym związku (czym pochwaliła się na Instagramie). Niestety nie wiadomo kto jest wybrankiem Moniki.